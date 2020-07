El desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga farà expropiar terrenys de 310 propietats

Adif ha posat en exposició pública -durant 15 dies hàbils- la relació de béns i drets afectats pel projecte de desdoblament de la línia R3 entre Parets i la Garriga. Tal i com avança El 9 Nou , es tracta d'un conjunt de finques que "la seva expropiació és necessària per a l’execució de les obres definides en el projecte".En total són 310 finques afectades, a més de les que s'hauran d'ocupar per servituds de pas o per ocupacions temporals de terrenys mentre es facin les obres per les necessitats operatives. Les Franqueses, amb 108, és el municipi amb més propietats afectades. Segueixen Granollers (86), la Garriga i Montmeló (32) Parets i Canovelles (19) i Sant Fost (14).El projecte del desdoblament de la R3 encara té pendent la supressió de passos a nivell i la modificació de diverses estacions.

