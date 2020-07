Disney World reobre les portes enmig del rècord de morts diaris per coronavirus a Florida

Aunque Florida se convirtió en un epicentro de #coronavirus tras registrar 109 mil contagiados en las últimas dos semanas, Disney World abrió sus puertas. Pero el acceso será permitido con uso obligatorio de mascarillas, y Mickey mantendrá distancia.#DanielRios pic.twitter.com/efPRMy1pgY — Daniel Rios (@Daniel_RiosVE) July 11, 2020

Disney World Orlando ha tornat a obrir les seves portes amb estrictes mesures de seguretat després de més de tres mesos tancat a causa de la pandèmia. No obstant, es tracta d'una reobertura que no es produeix davant d'una desescalada sinó amb un rècord de morts diaris sobre la taula. El Departament de Salut de l'estat de Florida ha confirmat aquest dissabte 11 de juliol, 10.360 nous casos positius i 188 víctimes mortals per coronavirus en les últimes 24 hores.A la pàgina web del famós parc temàtic, s'adverteix als visitants del "risc d'exposició a la Covid-19 en qualsevol lloc públic on hi hagi altres persones" i s'indica que els clients assumeixen voluntàriament aquests riscos.Treballadors i visitants hauran de portar mascareta en tot moment, no es permet el pagament en efectiu i els visitants s'han de sotmetre a controls de temperatures per accedir al recinte. De moment, els espectacles i les desfilades es mantindran cancel·lades per evitar aglomeracions.

