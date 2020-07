VÍDEO Controlat l'incendi que ha calcinat una nau industrial a Sant Vicenç de Castellet

📹 🚒 Us deixem un vídeo amb imatges de l'incendi d'indústria a #SantVicençdeCastellet a l'arribada de #bomberscat 👇 pic.twitter.com/50PqEM4128 — Bombers (@bomberscat) July 12, 2020

Una vintena de dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen remullant l'incendi que s'ha declarat a 1/4 de 3 del migdia d'aquest diumenge en una nau de l'empresa de menjar preparat Bo de Debò, a la Farinera de Sant Vicenç de Castellet i que ja està controlat. També s'hi han desplaçat els serveis del SEM, ADF i la Policia Local. Els Bombers han aconseguit aïllar les flames de la resta de les instal·lacions de l'empresa i de la massa forestal propera. A falta d'una avaluació definitiva, l'incendi ha calcinat totalment la nau.Les flames han afectat diversos camions que hi havia aparcats al seu entorn i maquinària que es trobava al seu interior. A l'empresa no hi havia ningú treballant i, per tant, no hi afectacions personals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor