La jutge penitenciària va autoritzar que Junqueras treballés des de Fonollosa

Ni despatx "prohibit", ni "burlar" la sentència. L'exvicepresident Oriol Junqueras fa teletreball des de Fonollosa per a la UManresa de la UVic-UCC amb autorització de la jutgessa penitenciària des que va poder tornar a sortir de la presó pel 100.2 després del confinament pel coronavirus, ja que la universitat manresana estava tancada, segons ha confirmat al'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernandez.L'alcalde ha valorat l'article El despatx "prohibit" del pres Junqueras a 16 quilòmetres de Lledoners que ha publicat aquest diumenge El Mundo com si "haguessin descobert la sopa d'all".Hernàndez afirma que davant el tancament de la universitat de Manresa per la pandèmia del coronavirus, la Fundació Universitària del Bages (FUB) va sol·licitar a les institucions del Bages un despatx des d'on Junqueras pogués fer teletreball per preparar les classes d'història, motiu del seu permís, i Fonollosa s'hi va oferir.A partir d'aquí, la FUB va tramitar la corresponent informació a la jutgessa penitenciària i aquesta va autoritzar la petició. L'alcalde bagenc ha afirmat que Junqueras ni tan sols no treballa al mateix Ajuntament. "Ho fa en unes dependències adjacents, al Casal de la Gent gran del poble", ha explicat."Oriol Junqueras no s'amaga que és aquí, quan dina ho fa al restaurant del poble sense cap problema, però no ho havíem fet públic perquè pugui treballar discretament i sense problemes", ha aclarit Hernàndez.

