Confinament domiciliari a Lleida i set municipis del Segrià

Tancament domiciliari a Lleida. El Govern ha decidit endurir les mesures restrictives a la comarca del Segrià per per aturar el ritme de contagis de coronavirus, que aquest diumenge ha arribat a 190 positius i opta per tancar la capital i set municipis de la comarca. Són Lleida, Aitona, Massalcoreig, Soses, Torres de Segre, Seròs, Granja d'Escarp i Alcarràs.Els titulars d'Interior i Sanitat, Miquel Buch i Alba Vergés, han anunciat aquest diumenge diverses mesures que apunten a un tancament a les cases i que prohibeix l'entrada i sortida a aquests municipis i només permetrà la mobilitat en aquelles activitats laborals indispensables. Els ciutadans d'aquestes vuit localitats podran anar a treballar sempre i quan no ho puguin fer via teletreball i tindran l'activitat esportiva limitada a persones de l'àmbit quotidià.En les darreres hores el debat sobre el confinament total a la comarca ha tensat les relacions entre el president Quim Torra i ERC. Els republicans apostaven per una limitació de la mobilitat que no suposés un retorn al tancament mentre que el líder de l'executiu pretenia confinar els lleidatans per aplanar la corba de contagis a la zona.Aquesta idea ha topat també amb l'oposició dels alcaldes del Baix Segrià, alguns d'ells de JxCat, que no veien amb bons ulls l'ordre més dur en en ventall de les mesures de confinament. En aquest sentit opinen que un tancament a casa seria molt perjudicial per l'economia lleidatana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor