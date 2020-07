VÍDEO Turistes de festa sense mascareta ni respectant les distàncies de seguretat a Magaluf

Avui fa 1000 nits que els Jordi’s dormen a presó per pujar-se a sobre d’un cotxe.

Avui fa tres dies que Turistes a Magaluf pugen sobre un cotxe, sense mascareta en plena pandèmia, i no passa res.pic.twitter.com/TwH6PBydZ5 — David Torrents (@torrents_d) July 12, 2020

Els turistes estan provocant diversos episodis polèmics a Mallorca. En plena crisi del coronavirus i l'amenaça de nous brots, aquest dissabte a les xarxes ha circulat un vídeo on s'hi poden veure diverses persones reunides de festa en una zona d'oci nocturn sense dur mascaretes ni respectant les distàncies de seguretat a Punta Ballena, Calvià.A més, en les imatges també s'hi poden veure a algunes persones pujades sobre d'un vehicle i cridant a altes hores de la matinada. Per fer front a aquesta situació, la policia local ha assegurat que augmentaran la seva presència a la zona amb campanyes específiques. De fet, des d'aquest divendres, els cossos de seguretat han aixecat gairebé 100 actes per pràctiques de "botellón".A partir d'aquest dilluns 13 de juliol, a les Illes Balears també serà obligatori dur mascareta. L'incompliment d'aquesta norma podrà arribar a suposar sancions econòmiques de 100 euros.

