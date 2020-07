Li obre el cap d'un cop de martell sense solta ni volta a Manresa

Un home es troba ingressat a l'hospital Sant Joan de Déu en estat greu després que aquest dissabte a la tarda un individu s'hi acostés i, sense dirigir-li paraula ni amb motiu aparent, el va colpejar al cap amb un martell que duia a la mà.Els fets van passar a dos quarts de 6 de la tarda a la Baixada dels Drets de Manresa (el Bages). Segons testimonis dels fets, la víctima es trobava assegura en un dels graons laterals de la via parlant amb altres persones, quan un individu s'hi va acostar i sense dir res el va colpejar amb un martell al lateral del cap i va fugir corrent.Del cop la víctima va quedar estabornida i amb una important ferida sagnant. El SEM es van fer càrrec de l'atenció a la víctima mentre que els Mossos preguntaven als testimonis de l'agressió.La víctima va ser traslladada a l'hospital Sant Joan de Déu, on encara es troba ingressada amb pèrdua total de la capacitat auditiva d'una orella i amb pronòstic greu.Els Mossos han iniciat la investigació d'ofici per trobar l'agressor, a qui ja tindrien identificat.

