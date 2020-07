Últims dies per veure el cometa «Neowise»

Aquesta serà la situació del cometa C/2020 F3 Neowise durant els propers vespres. Sí! Ara estarà pels vespres i deixarà el cel de matinada.

Probablement serà menys brillant però potser més fàcil de veure amb prismàtics, ja q s'elevarà més i romandrà més hores per sobre l'horitzó pic.twitter.com/UdzIGVqWmH — Joan Anton Català (@estelsiplanetes) July 11, 2020

Detall del cometa #NEOWISE amb una cua espectacular visible a simple vista. Imatges d’avui dimarts a les 5am des del Montsant mirant cap a la Serra de la Llena (Vilanova de Prades). #eltempstv3 @tomasmolinaB @Monica_Usart @eltempsTV3 @eloicordomi pic.twitter.com/CBm82RgBtZ — AstroPrades (@astroprades) July 7, 2020

El cometa C/2020 F3 (Neowise) només es podrà veure durant aquests últims dies de juliol, abans que desaparegui a l'horitzó. La trajectòria de l'astre no tornarà a passar a prop del planeta Terra fins d'aquí a 6.800 anys.Durant aquests primers dies de juliol, el cometa només es pot veure a primera hora del matí, just abans de l'albada. Segons han anat passant els dies, l'astre que cada vegada es troba més lluny del Sol, ha anat guanyant alçada i perdent brillantor dificultant la seva observació a simple vista. Així doncs, segons passin els dies serà més necessari l'ús d'aparells o fotografies d'alta exposició per poder apreciar-lo.A partir del dia 14 de juliol però, el cometa només passarà a ser visible al vespre. Durant els pròxims dies, l'astre anirà pujant ràpidament sobre l'horitzó nord-oest fins que acabi desapareixent a la llunyania. Per tant, el moment més propici serà just després de la posta de sol.El proper dijous 23 de juliol, el cometa Neowise arribarà a la seva màxima aproximació a la Terra passant a una distància aproximada de 100 milions de quilòmetres.

