VÍDEO Un incendi crema una nau industrial a un polígon del Bages

📹 🚒 Us deixem un vídeo amb imatges de l'incendi d'indústria a #SantVicençdeCastellet a l'arribada de #bomberscat 👇 pic.twitter.com/50PqEM4128 — Bombers (@bomberscat) July 12, 2020

Deu dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció de l'incendi que s'ha declarat en una nau de l'empresa de menjar preparat Bo de Debò, a la Farinera de Sant Vicenç de Castellet aquest diumenge al migdia. Els Bombers han aconseguit aïllar les flames de la resta de les instal·lacions de l'empresa, però no pot evitar que avancin en la pròpia nau.Segons els Bombers, el foc està desenvolupat, ja ha afectat un 75% de la nau i podria acabar afectant-la tota. A més, les flames han calcinat diversos camions que es trobaven al seu interior. A l'empresa no hi havia ningú treballant i, per tant, no hi afectacions personals.

