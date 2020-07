La Rauxa és a casa!!!!!!

Moltes gràcies per la difusió que n'heu fet, per l'empatia, per la cura que heu tingut i per cada un del vostres RT i missatges de suport.

Us estem infinitament agraïdes!!!

Moltes gràcies a tots i cada un de vosaltres!!!🙏🙏 pic.twitter.com/USOdaWB2w0 — @lacarmeta#femxarxa🎗🎗 (@lacarmeta) July 6, 2020

La Rauxa, tal com havia explicat la seva propietària a través de xarxes, era una gossa que s'havia perdut en una caminada pels voltants de la Mola. La piulada que explicava la seva desaparició i demanava difusió del cas acumulava centenars de reaccions entre els usuaris, que s'hi han bolcat. Després, la publicació ha estat esborrada per un bon motiu.I és que hores més tard, a través del mateix compte de Twitter, la seva propietària anunciava que l'animal ja era a casa, i hi aprofitava per donar les gràcies a totes aquelles persones que havien difós la desaparició de la Rauxa. Un altre cop, tal com es pot veure sota d'aquestes línies, els usuaris han felicitat la família i han mostrat la seva alegria després d'hores de cerca.

