Advertència de Magda Campins: cal multiplicar el nombre de rastrejadors de casos de coronavirus

La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, creu que hi hauria d'haver més de 2.000 persones que rastregin els casos de covid-19 per fer-ne seguiment i ajudar a controlar la propagació del virus. Actualment, ha dit, només hi ha 150 rastrejadors.En una entrevista a Rac1, la doctora ha assenyalat que es tracta d'una xifra "totalment insuficient", i ha explicat que fa cinc dies va proposar a Salut que els hospitals i CAP podrien ajudar a fer els rastrejos, però encara no ha obtingut resposta. "Potser es va pecar d'il·lús quan es va pensar que aquests brots no hi serien, que la segona onada seria a la tardor, i això donaria temps a preparar-se. Però no ha estat així", ha lamentat.La cap d'Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Magda Campins, ha dit que la detecció dels casos es fa "correctament", perquè tant des dels hospitals com des d'atenció primària ara es poden fer les proves PCR. Però allò que ara realment els preocupa és el seguiment dels contactes dels casos que resulten positius. "No hi ha prou rastrejadors", ha dit.La tasca del rastrejador "no és complexa", ha destacat Campins. De fet, no caldria que fossin metges ni epidemiòlegs els professionals que les realitzessin. "Caldria persones que rebessin una formació bàsica sobre què han de preguntar i quins consells han de donar", ha explicat. I ha afegit que podrien ser treballadors com ara infermeres, tècnics en salut, farmacèutics o, fins i tot, estudiants de medicina o infermeria.Ara ja hi hauria d'haver uns 400 o 500 rastrejadors i anar augmentant la xifra si va creixent el nombre de brots, fins a poder estar preparats amb les 2.000 persones rastrejadores, ha explicat la doctora. Mentre no es contracta aquest nou personal i se'l forma, els hospitals i CAP podrien assumir la tasca. L'oferta està sobre la taula de Salut, però Campins encara espera una resposta. La doctora opina que quan es va acabar la fase "forta" de la pandèmia, "ja s'haurien d'haver posat a treballar per contractar o formar persones per fer aquesta tasca".Magda Campins també ha destacat que la importància de la feina dels rastrejadors és que es contactin a tots els contactes d'un cas positiu de covid-19 en les següents 24 hores i se'ls doni consells i s'expliqui com procedir. Campins ha dit que això ara mateix potser es pot fer a Girona, Tarragona o Barcelona, però amb la quantitat de rebrots a Lleida posa en dubte que es pugui complir.La cap d'Epidemiologia de la Vall d'Hebron també s'ha mostrat preocupada per l'escenari de la tardor, en què puguin confluir les afectacions per la grip comuna i la covid-19. És per això que ha posat èmfasi en la importància de la vacunació contra la grip comuna. "No sabem què passarà si una persona s'infecta pels dos virus, tampoc sabem si tindria més complicacions. Però cal evitar que hi hagi aquesta doble infecció", ha assenyalat.

