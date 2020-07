El Govern aprovarà avui mesures més restrictives al Segrià

Imatge del carrer Major de Lleida. Foto: ACN

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avançat aquest diumenge que en les properes hores el Procicat aprovarà noves mesures per a la comarca del Segrià davant els rebrots de coronavirus que des de fa dies afecten la comarca, amb un confinament perimetral des de dissabte passat.El Govern té intenció d'endurir les mesures a la comarca del Segrià amb limitacions d'algunes activitats econòmiques i prohibicions de reunions de grups grans de persones. Segons fonts de l'executiu consultades per aquest diari, les restriccions no inclouen un confinament domiciliari i només es limiten ara per ara a la comarca del Segrià i no s'ampliaran a altres zones de la demarcació com la Noguera i les Garrigues.Les mesures que s'aprovin s'explicaran en una roda de premsa aquest diumenge prevista per les 5 de la tarda, en què compareixeran la consellera de Salut, Alba Vergés, i el titular d'Interior, Miquel Buch.Torra no ha volgut avançar quines seran aquestes mesures i, preguntat per si tenen previst decretar-hi un confinament domiciliari -el conseller Chakir el Homrani no el va descartar aquest dissabte- ha resolt que no volia entrar "en un joc de les hipòtesis".El president de la Generalitat ha explicat que aquest diumenge al matí s'ha reunit una part dels membres del Govern, així com el delegat a Lleida, per analitzar la situació de la pandèmia del coronavirus al Segrià.A la roda de premsa d'aquesta tarda, amb els consellers Vergés i Buch, també està previst que hi intervinguin el paer en cap, Miquel Pueyo; el delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré; el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i el president del Consell Comarcal del Segrià, David Masot."El Govern prendrà totes les decisions que calguin sempre atenent els criteris dels experts i científics i això és el que aquesta tarda exposarem", ha assenyalat Torra, que ha participat aquest diumenge a la campanya 'Mulla't per l'esclerosi múltiple' des del Club Natació Atlètic-Barceloneta.La comarca del Segrià ha sumat aquest diumenge 190 nous positius de Covid-19 respecte a l'últim balanç i acumula 3.180 casos des de l'inici de la pandèmia, segons les últimes dades facilitades pel Departament de Salut. D'entre els casos, quatre s'han registrat en residències, on el total de casos reportats s'eleva a 352.Segons la retrospectiva de casos, que no inclou els tests serològics, la comarca ha sumat 707 nous casos des de dissabte 4 de juliol, dia que es va decretar el confinament perimetral del Segrià. No s'ha registrat cap nova mort a la comarca i la xifra es manté en les 137 defuncions. Al conjunt de la regió sanitària de Lleida, els casos han pujat de 242, fins als 4.747.En la retrospectiva de casos, que no inclou els tests serològics, al Segrià s'han registrat onze casos corresponents a l'11 de juliol, 36 al 10 de juliol, 167 al 9 de juliol, 173 al 8 de juliol i 146 al 7 de juliol. El pic de casos declarats en un dia se situa en els 173 de dimecres 8 de juliol.La xifra total de nous casos ha pujat significativament respecte al balanç de dissabte, que va de ser 16 nous positius a la comarca, perquè en les noves dades d'aquest diumenge Salut ja ha facilitat els positius corresponents tant a divendres com a dissabte. En el balanç de dissabte, no es van incloure positius de divendres.Pel que fa a la situació a les residències del Segrià, s'han sumat quatre nous casos detectats i el total arriba als 352.Del total de 137 morts, 76 han estat en hospitals o centres sociosanitaris, 54 en residències, quatre en domicilis i tres no classificats.Pel que fa a la regió de Lleida, els casos s'han incrementat de 242 respecte a les últimes 24 hores i ja sumen 4.747 positius des de l'inici de la pandèmia. Segons la retrospectiva sense tests serològics, dotze casos corresponen a l'11 de juliol, 40 al 10 de juliol, 218 al 9 de juliol, 204 al 8 de juliol i 176 al 7 de juliol.

