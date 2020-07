Catalunya suma 816 nous positius per Covid-19

Catalunya ha sumat 816 nous positius per Covid-19 respecte al balanç de fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut. Són 455 casos més que els sumats en l'anterior balanç. Això situa la xifra global de positius en 76.318.De tots els casos nous, 253 corresponen a la regió sanitària de Barcelona ciutat, 242 a la de Lleida (190 dels quals al Segrià) i 152 a la metropolitana sud, on s'hi inclou l'Hospitalet de Llobregat, municipi on en els últims dies s'ha constatat un augment de casos.Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat una de nova, vuit menys que dissabte, i la xifra total és de 12.617.Fins ara, hi ha hagut 4.183 ingressats en estat greu, dues més que fa 24 hores, i actualment en són 44, dues més respecte a l'últim balanç.Pel que fa a la retrospectiva de casos, on no s'hi inclouen els tests serològics, a tot Catalunya s'han registrat 38 casos corresponents a l'11 de juliol, 431 al 10 de juliol, 480 al 9 de juliol, 433 al 8 de juliol i 383 al 7 de juliol.A les residències hi ha un total de 15.132 persones confirmades com a positives. Són 20 casos més que els informats el dia anterior.Pel que fa a les altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, n'hi ha hagut 40.210, 42 més que les informades fa 24 hores.A la ciutat de Barcelona, els casos han augmentat en 253 respecte a l'últim balanç. Són 89 casos més respecte a l'augment registrat dissabte. Des de l'inici de la pandèmia, s'han registrat 20.983 casos a la capital catalana.Pel que fa a la retrospectiva de casos, sense incloure els tests serològics, s'han registrat dotze casos corresponents a l'11 de juliol, 233 al 10 de juliol, 76 al 9 de juliol i 51 al 8 de juliol. Si se sumen tots els casos dels últims 7 dies, Barcelona ciutat n'ha registrat un total de 461, sense comptar els tests serològics.Pel que fa a la regió metropolitana sud, han sumat 152 nous casos respecte a l'últim balanç. Això són 51 més respecte als 101 de nous registrats en les dades de dissabte.Des de l'inici de la pandèmia, s'han registrat en aquesta regió 13.978 casos. En aquesta àrea s'hi inclou l'Hospitalet de Llobregat, municipi on s'ha constatat un augment de positius en l'última setmana. La retrospectiva de casos dels últims dies, sense incloure els tests serològics, mostra cinc casos corresponents a l'11 de juliol, 96 al 10 de juliol, 90 al 9 de juliol i 71 al 8 de juliol.Pel que fa a la comarca del Segrià en particular, ha sumat 190 nous positius de Covid-19 respecte a l'últim balanç i acumula 3.180 casos des de l'inici de la pandèmia, segons les últimes dades facilitades pel Departament de Salut. D'entre els casos, quatre s'han registrat en residències, on el total de casos reportats s'eleva a 352.Segons la retrospectiva de casos, que no inclou els tests serològics, la comarca ha sumat 707 nous casos des de dissabte 4 de juliol, dia que es va decretar el confinament perimetral del Segrià. No s'ha registrat cap nova mort a la comarca i la xifra es manté en les 137 defuncions. Al conjunt de la regió sanitària de Lleida, els casos han pujat de 242, fins als 4.747.En la retrospectiva de casos, que no inclou els tests serològics, al Segrià s'han registrat onze casos corresponents a l'11 de juliol, 36 al 10 de juliol, 167 al 9 de juliol, 173 al 8 de juliol i 146 al 7 de juliol. El pic de casos declarats en un dia se situa en els 173 de dimecres 8 de juliol.La xifra total de nous casos ha pujat significativament respecte al balanç de dissabte, que va de ser 16 nous positius a la comarca, perquè en les noves dades d'aquest diumenge Salut ja ha facilitat els positius corresponents tant a divendres com a dissabte. En el balanç de dissabte, no es van incloure positius de divendres.Pel que fa a la situació a les residències del Segrià, s'han sumat quatre nous casos detectats i el total arriba als 352.Del total de 137 morts, 76 han estat en hospitals o centres sociosanitaris, 54 en residències, quatre en domicilis i tres no classificats.Pel que fa a la regió de Lleida, els casos s'han incrementat de 242 respecte a les últimes 24 hores i ja sumen 4.747 positius des de l'inici de la pandèmia. Segons la retrospectiva sense tests serològics, dotze casos corresponen a l'11 de juliol, 40 al 10 de juliol, 218 al 9 de juliol, 204 al 8 de juliol i 176 al 7 de juliol.

