La jutgessa degana de Barcelona veu «dins del marge legal» el tercer grau per als presos polítics

La jutgessa degana de Barcelona, Mercè Caso, considera que la proposta de les juntes de tractament de les presons catalanes de classificar en tercer grau penitenciari als nou líders independentistes condemnats per impulsar l'1-O està "dins del marc legal perfectament". En termes generals, el règim de semillibertat permet que els presos passin el cap de setmana a casa i només vagin a dormir a la presó entre setmana. Això, però, es pot flexibilitzar i adaptar a la situació de cada intern.En una entrevista a Europa Press, ha afirmat que "quan s'arriba a un moment de compliment suficient de la condemna, les juntes poden fer aquesta proposta". Un procediment que ha qualificat de "normalitat penitenciària" i que ha assenyalat com un procés habitual amb la resta d'interns.Sobre un possible recurs de la Fiscalia sobre aquesta decisió, ha emplaçat la resposta als tribunals sobre "si en aquest cas és adequat o no el tercer grau". Caso no s'ha pronunciat.Després que les juntes de tractament de les presons de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) i Wad-Ras (Barcelona), on estan interns els presos polítics, proposessin dijous de la setmana passada qualificar-los en tercer grau; ara el Servei de Classificació de la Conselleria de Justícia haurà de validar o no la decisió en un màxim de dos mesos.

