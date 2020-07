Reclamen mesures urgents per frenar les curses il·legals en una carretera entre Ullastrell i Abrera

Segons Puig, l'objectiu és demanar a Trànsit un augment de la vigilància i les mesures de control davant la problemàtica que, denuncien, tenen lloc tant de dia com de nit en una via "en què es practica molt esport i hi ha animals salvatges" i per tal d'evitar desgràcies. Per a Naharro també manifesta la seva preocupació i assenyala que la signatura és un primer pas "per demanar una reunió per reivindicar la normalitat en el trànsit de forma "urgent".A la carta, els dos alcaldes estenen la mà, a través del cos de vigilats d'Ullastrell i la Policia Local d'Abrera, per a realitzar serveis conjunts. Fins ara, els agents d'Abrera ja han dut a terme controls, alguns conjuntament amb Mossos, a qui demanen l'adopció de mesures i més presència policial per tal d'evitar aquests fets.