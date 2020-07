Un molí del Morell, la primera plantació d'alvocat de Catalunya

El molí dona servei a uns 250 agricultors, principalment del Camp de Tarragona, i els seus olis han tingut volada internacional a través de fires. Des de fa uns anys però, Català va voler anar un pas més enllà. Primer es va especialitzar en greixos vegetals i aleshores va veure que l'alvocat era un producte amb el qual podria treballar.



"Les propietats nutricionals són les mateixes que les de l'oliva, però canvien una mica les propietats sensorials. L'oli d'oliva té més complexitat aromàtica i el d'alvocat és més pla i més suau", detalla. A partir d'aquí va plantar diferents varietats per veure quina s'adaptava millor al clima del Camp de Tarragona i va concloure que la més idònia era la Lamb Hass. "Té resistència al fred i a terrenys calcaris", concreta.

L'experiència amb el comerç d'oli d'oliva ha permès al molí Mas Montseny expandir amb rapidesa l'oli d'alvocat Foto: ACN



En aquest sentit han implantat un sistema de control climàtic amb sensors de temperatura, per protegir els arbres del fred i la calor. Així, quan la temperatura baixa de tres graus s'activen uns aspersors que mullen la plantació. En cas que hi acabi havent una gelada, les gotes d'aigua cristal·litzen i es congelen, fet que crea una capa a la superfície i protegeix l'arbre. I si la calor supera els 35 graus, l'aigua dels aspersors refresca el cultiu.

El molí d'oli Mas Montseny del Morell (Tarragonès) ha obert una nova línia de negoci molt inexplorada fins ara: l'oli d'alvocat i la producció d'alvocats. Els primers fruits els podran collir el proper abril, però des de fa un parell d'anys ja fan oli gràcies al fet que compren alvocats a cooperatives de Màlaga i València. De moment es mostren satisfets amb la iniciativa, que ha tingut molt bona acollida fins i tot en l'àmbit internacional.El seu propietari, Roger Català, diu que aquesta fruita "és com una oliva gegant", ja que els greixos vegetals són iguals en un 98% i tenen les mateixes propietats nutricionals. Per ara, ha començat amb una plantació d'una hectàrea, la primera amb vocació comercial de Catalunya, que espera ampliar de cara als propers anys i poder-ne fer venda directa.La finca també compta amb un sistema de reg. Català però, trenca el mite que els alvocats necessiten molta aigua. "No volen molta aigua, sinó que en volen poca però seguida", afirma. "A l'estiu els rego quinze minuts dos cops al dia, amb reg per degoteig de quatre litres per hora. Si hi ha tolls d'aigua, la planta no pot respirar per les arrels", assegura. De moment, cada arbre té entre dotze i vint peces. "Calculem que farem entre 10.000 i 15.000 quilos en els propers tres o quatre anys", exposa.L'experiència amb el comerç d'oli d'oliva ha permès al molí Mas Montseny expandir amb rapidesa l'oli d'alvocat. De fet, d'oli d'oliva en venen a països com Taiwan o Pakistan i ara està tancant acords per exportar el d'alvocat a França i Corea del Sud.Català assumeix que és un producte de luxe i que té un públic concret. "Al poble quasi que no en venc", ironitza, i centra la distribució a grans ciutats com Barcelona, Madrid o capitals de província, amb més botigues 'gourmet' i 'delicatessen'. "És un producte nou, que crida l'atenció i que està de moda", comenta, i indica que s'està començant a introduir en l'àmbit de la restauració.

