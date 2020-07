Sànchez defensa que JxCat vagi a les urnes sense els drets electorals del PDECat

L'expresident de l'ANC i un dels impulsors del nou moviment que naixerà a l'entorn de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, ha assegurat que Junts per Catalunya(JxCat) renunciarà als drets electorals del PDECat en les properes eleccions. En una entrevista aquest diumenge al programa El Suplement de Catalunya Ràdio , Sànchez ha dit que la nova formació "no vol ser esclava del passat". Amb tot, també ha admès que segurament el partit incorporarà militants de l'antiga Convergència."Aquesta és l'herència que reivindiquem, però no la dels càrrecs orgànics del partit", ha puntualitzat. L'expresident de l'ANC també ha parlat sobre la direcció del nou partit i ha dit que en cas que Puigdemont vulgui ser el candidat, la decisió s'haurà de ratificar en un procés de primàries. Encara que finalment s'acabés donant un acord entre Puigdemont i PDECat, l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, ha dit que JxCat no rebrà els drets electorals de la formació que lidera David Bonveí i que li haurien de permetre participar en debats electorals o enviar propaganda electoral, entre d'altres.L'expresident de l'ANC vol que "els drets electors de Junts per Catalunya els guanyi Junts per Catalunya". Sànchez ha reivindicat l'herència de la tradició catalanista i, per tant, tindrà militants de l'antiga Convergència, "però són temps nous". "JxCat s'ha de fer valdre per ella mateixa sense que ningú pugui dir que s'ha aprofitat de tuteles d'anys anteriors", ha matisat.Sànchez ha dit que Junts per Catalunya va néixer amb bons resultats el 2017, però "ha comès un error" que és no saber vertebrar-se. Això, ha puntualitzat, ha generat "un cert desconcert". Sànchez vol que el nou partit sigui un nou espai "obert a les persones i sense quotes". "Volem que sigui un espai en què la major part de l'independentisme democràtic s'hi senti representat i que fins ara estava mancat d'un partit que li donés coherència", ha dit Sànchez.El nou partit, ha detallat, vol sumar "sense exclusions" i ha de permetre "donar continuïtat a l'esperit de l'1-O, i garantir el millor dels governs possibles".El president de la Crida no creu que la taula de diàleg, on hi ha asseguts tant el Govern com el govern espanyol, hagi de ser "la solució" a la situació dels presos independentistes. "La taula de diàleg ha de servir per abordar el conflicte polític i trobar una solució a través de donar veu a la ciutadania", ha dit.En aquest sentit, creu que la presó, l'exili o els procediments judicials que hi ha oberts "només dificulten el clima per a un diàleg "honest", ja que "una part de la taula no hi pot ser".Des del punt de vista de Sànchez, a la taula tampoc ha de servir per debatre sobre les reformes del codi penal, o l'amnistia dels presos, només sobre el dret legítim a l'autodeterminació.Sobre la data de les futures eleccions catalanes, l'expresident de l'ANC s'ha mostrat reservat i ha recordat que la potestat per decidir-la és del president. Tanmateix, Sànchez creu que caldria trobar un dia que en què es poguessin convocar "amb la certesa que s'ha sortit de la pandèmia". En aquest sentit, per Sànchez, les eleccions que se celebren a Galícia i Euskadi "no garanteixen aquesta normalitat".

