Sànchez avisa que JxCat anirà a les urnes sense drets electorals si no hi ha acord amb el PDECat

Junts per Catalunya (JxCat) anirà a les properes eleccions catalanes encara que no disposi de drets electorals. Aquest ha estat l’avís que ha llançat aquest diumenge Jordi Sànchez, impulsor del nou partit de Carles Puigdemont, en ple pols amb el PDECat per l’encaix de l’espai.El PDECat és qui té els drets electorals de la coalició anomenada JxCat, però ara és Puigdemont qui controla el partit que porta aquest nom. La situació és enrevessada, però Sànchez ha volgut clarificar e n una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio que no volen “herències del passat”, en referència al record de Convergència, del qual es vol desmarcar.Sobre les negociacions, l’expresident de l’ANC ha apuntat que hi ha temps fins al dia 25, que és quan es funda el nou partit de Puigdemont, però ha descartat qualsevol coalició amb el PDECat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor