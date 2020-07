Maten a ganivetades l'exparticipant d'un popular concurs de televisió

Dani Menjíbar, exconcursant del programa de televisió "Mujeres y Hombres y Viceversa", ha mort a ganivetades durant la matinada d'aquest dissabte a Torrent, a l'Horta Oest. La policia local ha detingut quatre persones, entre les quals s'hi troben dos bessons de 16 anys que ja han estat traslladats a un centre de menors.Segons informa el diari Levante-EMV , tot va començar amb l'inici d'una baralla per causes desconegudes entre diverses persones a l'interior d'un dels pubs del centre comercial Las Américas de Torrent, que el propietari de l'establiment va acabar expulsant del local. Hores després, quan la víctima abandonava la zona per tornar a casa per l'avinguda el Vedat, va ser atacada per sorpresa per les mateixes persones amb qui s'havia enfrontat a l'interior del local. Menjíbar va rebre dues ganivetades, una a l'abdomen i l'altra a l'esquena.Una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB) i un SAMU van desplaçar-se fins al lloc dels fets, però els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida.

