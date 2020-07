Maten a ganivetades un exconcursant d'un popular concurs de TV

Dani Menjíbar, exconcursant del programa de televisió "Mujeres y Hombres y Viceversa", ha mort a ganivetades la matinada d'aquest dissabte a Torrent, Horta Oest. La policia local ha detingut a quatre persones, entre les quals hi ha dos bessons de 16 anys que ja han estat traslladats a un centre de menors.Segons informa el diari Levante-EMV , per causes desconegudes va començar una baralla entre diferents persones a l'interior d'un dels pubs del centre comercial Las Américas de Torrent, que el regent de l'establiment va acabar expulsant-les del local. Hores després, quan la víctima abandonava la zona, va ser atacada per sorpresa per les persones que s'havia discutit a l'interior del local i a l'avinguda al Vedat va ser on va acabar apunyalat mortalment.Tot i que el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències va ser alertat de l'incident, els sanitaris no van arribar a temps per salvar-li la vida.

