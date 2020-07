Trump utilitza per primer cop la mascareta en públic

President Trump on Saturday wore a mask in public for the first time, after months of resistance. He wore the mask after repeated urging from aides that it was a necessary message to send to Americans. https://t.co/WiMiBuggLo pic.twitter.com/aNcYyirWR8 — The New York Times (@nytimes) July 12, 2020

Trump wore a mask. Sadly, this is news https://t.co/939pFdBOsN pic.twitter.com/PsvJyAko5D — Rolling Stone (@RollingStone) July 12, 2020

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha aparegut aquest dissabte per primer cop des de la pandèmia al país, tot i haver rebutjat el seu ús en anteriors ocasions. Ho ha fet en una visita a un centre mèdic militar."Probablement portaré mascareta. Ho considero en estar en un hospital, especialment en aquest ambient particular, on estàs parlant amb molts soldats i persones que en molts casos acaben de sortir de la taula d'operacions. Crec que és una bona idea portar mascareta. No tinc res contra elles, però crec que tenen un temps i un lloc", ha assegurat Trump abans de la seva visita al centre Walter Reed.Trump ha anat incrementant radicalment les mesures per evitar contagiar-se del coronavirus, tot i que en un primer moment va rebutjar precaucions bàsiques com l'ús de la mascareta o el control de temperatura per una qüestió d'imatge.La Casa Blanca ja va començar a enviar a cada lloc que visita Trump equips sanitaris i de seguretat que, entre d’altres mesures, netegen els banys que pugui utilitzar el president i porten un estricte control de qualsevol persona que hi pugui tenir contacte.Tot i això, Trump no s'ha mostrat convençut amb la idea d'activar una ordre sobre l'ús de mascaretes: "No sé si és necessària una ordre, perquè tenim molts llocs al país on la gent està a molta distància". No obstant, ha precisat que els nordamericans "haurien" d'utilitzar la mascareta si "se senten bé al respecte".Des que es va iniciar la pandèmia, els Estats Units ha confirmat un total de més de 3,2 milions de casos de coronavirus i unes 135.000 morts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor