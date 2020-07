Queda estabornit a terra després d'una baralla al nucli antic de Manresa

Arribada de SEM i Policia Local al lloc dels fets. Foto: AFT

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Policia Local de Manresa han atès aquest dissabte a la tarda un home que ha quedat estabornit a terra sense moure's després d'una baralla. Els fets han tingut lloc al carrer Puigterrà de Dalt de la capital del Bages, al nucli antic, a tres quarts de 7 de la tarda.De seguida un grup de persones s'hi han acostat i poc després ha arribat l'ambulància i la Policia Local de Manresa. El jove ha estat atès pels serveis sanitaris al mateix lloc de l'incident i no ha requerit trasllat hospitalari.Finalment, la policia no ha actuat perquè la víctima no ha volgut presentar denúncia.

