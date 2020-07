Andalusia també obligarà a fer servir les mascaretes de manera permanent

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha avançat aquest dissabte que el dilluns proposarà al comitè tècnic-metge que assessora el seu govern a fer obligatori l'ús permanent de les mascaretes a la regió, en considerar que, tot i que la comunitat no està en una "situació límit", actualment "el millor és prevenir". S’afegeix així a la iniciativa que han pres altres regions, com Catalunya i les Illes Balears (on entrarà en vigor aquest dilluns).Ho ha explicat en la roda de premsa posterior a la reunió que ha tingut amb el president de Ceuta, Juan Vivas (PP). Moreno ha assenyalat que la mesura entrarà en vigor "d'immediat" o "en un termini màxim de 48 hores". A més, ha apuntat que la proposta l’ha acordat aquest mateix dissabte, després d'una conversa amb el conseller de Salut i Famílies, Jesús Aguirre.La mascareta obligatòria per als vuit milions i mig d'habitants d'Andalusia "serà positiu per evitar possibles rebrots i contagis"."En alguns petits municipis s'està desenvolupant una espècie de turismofòbia perquè els visitants arriben sense mascareta, un fet que no és bo ni per a l'economia ni per a la salut. I amés, estem veient un progressiu relaxament de la població després de cinc mesos molt durs", ha afegit el president andalús.

