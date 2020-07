El debat sobre el confinament domiciliari a Lleida tensiona la relació entre Torra i ERC

El confinament del Segrià i un eventual tancament domiciliari per aturar els contagis està tensionant el Govern. ERC i el president Torra tenen diferents punts de vista en relació a les mesures a aplicar a la comarca per aplanar la corba de positius.Els republicans són partidaris d'una restricció quirúrgica que seria menys lesiva per l'economia de la zona, mentre que Torra pretén seguir les indicacions d'alguns epidemiòlegs, que en els darrers dies han apostat per un tancament domiciliari.Les discrepàncies entre els socis de l'executiu s'han manifestat durant aquesta setmana després de l'anunci de confinament un dia després que la consellera de Salut, Alba Vergés, descartés la possibilitat des de l'Arnau de Vilanova, i es mantenen aquest dissabte a l'espera d'una decisió sobre si finalment es fa un confinament dur. Les alternatives al tancament total del Segrià passen, en especial, per una millora dels rastrejadors de contagis i un control de les zones més concorregudes.Fonts consultades per aquest diari apunten que els republicans s'han oposat amb fermesa al tancament domiciliari, una proposta que es continuarà debatent en les properes hores. A la comarca, diversos sectors de l'hostaleria i la Cambra de Comerç han aixecat la veu contra la possibilitat d'un tancament.

