VÍDEO Milers d'aficionats del Cadis ignoren la distància de seguretat al voltant de l'estadi

VÍDEO. Multitud de gent sense respectar les distàncies de seguretat al costat del camp del Cadis, que avui pot ser equip de Primera Divisió.



(via @carrusel)pic.twitter.com/WPKFWTtetW — LaTdT (@LaTdT) July 11, 2020

Preocupació per les imatges protagonitzades per milers d'aficionats del Cadis aquesta tarda de dissabte. Milers de persones es concentraven als voltants de l'estadi Carranza del club andalús per donar suport al seu equip, que es juga la possibilitat de tornar a la Primera Divisió en el seu enfrontament amb el Fuenlabrada. El suport de tots els aficionats, però, ignorava les principals mesures de seguretat i distanciament social per evitar contagis en plena onada de rebrots estivals a tot l'Estat.La Lliga de Futbol Professional segueix sense deixar que els aficionats vagin als estadis de totes les competicions espanyoles i l'esport es manté viu en moltes modalitats gràcies a la pràctica a porta tancada.Les autoritats andaluses han alertat de la perillositat de concentracions com les viscudes a Cadis el mateix cap de setmana en què es valora des de la Junta d'Andalusia instaurar la mascareta obligatòria a partir de dilluns, com ha passat a Catalunya aquesta passada setmana.

