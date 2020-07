La JNC es desmarca del PDECat i participarà en la fundació del partit de Puigdemont

🔴 El Consell Nacional de la JNC insta la seva militància a participar al Congrés Fundacional de @juntsxcat.



La JNC, branca juvenil del PDeCAT, ha instat aquest dissabte el seu partit a participar de l'assemblea constituent de JxCat, que tindrà lloc el proper 25 de juliol. La Joventut Nacionalista de Catalunya ha celebrat un consell nacional, on s'ha produït aquesta votació.Segons han explicat fonts coneixedores a l'ACN, hi han votat a favor el 70% dels consellers, mentre que el 20% hi ha votat en contra, i el 10% s'hi ha abstingut. A més, la JNC demana a la futura direcció del nou partit que convoqui un congrés ideològic després del 25 de juliol.

