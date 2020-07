VÍDEO Indignació de desenes d'usuaris de Renfe en un tren de només tres vagons i col·lapsat en plena pandèmia

Vaig en aquesta tren. Estem a Calafell i segueix havent gent que no por entrar pic.twitter.com/JGpO4KRXG9 — Katja (@13moscas) July 11, 2020

Indignació generalitzada a les xarxes socials amb un vídeo que ha compartit un usuari a l'estació de Sants d'aquest matí, en un tren de Rodalies, direcció Tortosa. Es poden veure desenes de passatgers a l'andana i d'altres intentant pujar en uns combois farcits de persones i amuntegades.Segons ha detallat, hi ha tres vagons 470 per al tren 18093, de la línia 16 de Rodalies, que cobreix el recorregut Barcelona Estació França fins a Tortosa/Ulldecona -passant per Tarragona-. En la piulada ha explicat que "desenes persones" s'han quedat fora i "a dins s'estan asfixiant", a la vegada que ha recordat que "estem en pandèmia".Unes imatges que han corregut força i ha motivat les queixes de molts usuaris, entre els quals d'altres que també han compartit moments d'aquest viatge, però des de dins d'un tren ple de gent i sense possibilitat de respectar la distància social.D'altres internautes han carregat contra els polítics per decretar l'obligatorietat de la mascareta i respectar distàncies i no facilitar-ho, d'altres han ironitzat sobre la petició que es faci servir el transport públic. En general el qualificatiu més emprat: "Vergonyós".

