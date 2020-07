Entre els negocis i la política: 10 coses que potser no sabies de Maria Reig

Els darrers anys poc se sap de l'empresària Maria Reig. Figura acostumada al protagonisme social, habitual de molts actes públics, ja fa un temps que ha optat per un perfil volgudament baix de presència mediàtica. Reig està més concentrada ara en la gestió dels seus negocis i ja té la successió garantida en la persona del seu fill, Carles Enseñat, que ha donat el pas a la política i és -com va ser la mare- membre del Consell General, el parlament d'Andorra.Aquí teniu 10 coses que potser no sabíeu dels Reig.

