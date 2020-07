«No poseu els llibres al microones», el missatge d'una biblioteca d'Estats Units

"No poseu els llibres al microones". Aquest és el missatge que ha difós, a través de les xarxes socials, la Biblioteca Temple Terrace, que es troba a Florida (Estats Units), després de rebre diversos llibres cremats. No és cap innocentada.Un ús d'aquest aparell que els usuaris han generalitzat per tal de desinfectar els llibres, per si hi ha rastre de coronavirus. La mateixa biblioteca ha garantit que passen 72 hores de quarantena i, a més, ha recalcat que introduir-los al microones crema el metall i pot inflamar-lo, cosa que no és bona per a la col·lecció municipal i no és segur per a la llar.Tal com ha detallat el el diari local Tampa Bay Times , no és únicament d'aquest equipament, diversos bibliotecaris han informat d'aquest fet. "Així no és com funciona un microones", han compartit en un post a Facebook.A l'estat de Florida hi ha més de 230.000 casos positius de coronavirus i han mort més de 4.000 persones. Una xifra de detecció que creix a diari, potser per això, tal com ha apuntat el mitjà, han optat per utilitzar el microones.

