Una estrella de la Premier confessa que és homosexual: «El futbol no està preparat»

Un jugador de la Premier League ha confessat que és homosexual. En una carta anònima, que ha publicat aquests dissabte el diari The Sun , ha admès que "el futbol no està preparat" perquè algú d'aquest món faci aquesta afirmació en públic. Ha relatat el calvari que està travessant per la seva identitat sexual, la qual va saber amb 19 anys.Ha precisat que guanyar "un bon salari" per comprar "qualsevol cosa", però ha reconegut que necessita "companyia", perquè ha arribat a una edat que li agradaria estar en parella, cosa que per la seva professió no pot fer i per aquest motiu ha renunciat a les relacions.En la confessió ha instat l'associació professional de futbolistes a ajudar, que ofereixin suport i acompanyament, ja que caldria "un canvi radical" del futbol. Tot i així, ha escrit que seguirà jugant a futbol i que serà en el moment de la seva jubilació, que serà aviat, com ha avisat, quan ho farà públic, tal com va fer fa uns dies un exfutbolista de la competició, Thomas Beattie.

