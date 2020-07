El Govern no descarta un confinament domiciliari al Segrià

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, no descarta un confinament domiciliari al Segrià amb motiu dels rebrots per covid-19 si fos necessari. El conseller ha remès la responsabilitat d'aquesta decisió al Procicat, l'òrgan en què els departaments de Salut i Interior treballen de forma conjunta i on s'avaluen aquest tipus de decisions d'acord amb les dades epidemiològiques i l'evolució de la malaltia.Les paraules d'El Homrani aquest dissabte des de Lleida es contraposen amb les del delegat del Govern a la demarcació, Ramon Farré, que divendres descartava el confinament domiciliari dels habitants de la comarca. "No ens podem permetre que tothom es quedi a casa seva", va assenyalar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor