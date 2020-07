VÍDEO Un home cau desplomat als peus del príncep Carles d'Anglaterra

Situació inesperada la que va viure el príncep Carles d'Anglaterra quan visitava les instal·lacions d'una cadena de supermercats britànica, Asda, a Bristol. El monarca feia la clàssica trobada amb diferents membres i treballadors de la companyia, quan un d'ells es va desplomar davant seu.L'home intentava conversar amb l'hereu a la corona britànica, però de sobte començava a trontollar-se i acabava caient d'esquenes. Carles va reaccionar, però amb la distància social, no va poder evitar que acabés al terra.Un ensurt, perquè poc després va poder reprendre la conversa amb el príncep i la visita va seguir. Es tractava d'un acte com a mostra d'agraïment per la feina feta durant el confinament per proveir d'aliments la població.

