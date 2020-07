Els comuns creuen que la unitat les esquerres catalanistes és «l'única palanca de canvi» a Catalunya

La líder dels comuns ha assegurat que el Govern que presideix Quim Torra està "fracturat" i "no ofereix cap horitzó de país", més enllà de tornar a la via unilateral per a fer efectiva la independència, "governant només per una meitat del país". Davant d'aquesta realitat, Albiach ha dit que els partits progressistes catalans s'haurien de posar d'acord i buscar punts en comú com la desmercantiltizació de les residències d'avis catalanes o el blindatge dels serveis públics."També tenim altres consensos que necessitem tirar endavant com la llibertat dels presos i les preses polítiques, un nou acord per la relació entre Catalunya i Espanya que de ser votat pels catalans, reforçar l'autogovern i blindar el català", ha afegit. A més, també ha apuntat que un nou executiu hauria de treballar per la justícia climàtica, fer polítiques en contra la desigualtat, mirar de promoure un model productiu i una nova economia compatibles amb la vida i el planeta.La líder dels comuns ha demanat a les formacions d'esquerra que "s'atreveixin" a posar-se d'acord i aconseguir "l'única fórmula que permetrà que passi alguna cosa diferent" a Catalunya.