Un home passa cinc anys més del compte a la presó: «Ningú em va avisar»

Sio Agafili, de 45 anys, ha passat pràcticament cinc anys més del que li pertocava a a la presó de Tanumalala, a Samoa. "Ningú em va avisar quan acabaria la meva condemna", va afirmar en una entrevista al mitjà local local Samoa Observer , i va afegir, "vaig perdre el compte", mentre estava entre reixes.Agafili va ser condemnat per robatori el novembre de 2008 a set anys de presó i un mes després, a cinc anys més per altres delictes que no estaven amb l'anterior sentència. Dos dictàmens que s'haurien d'haver complert simultàniament, tal com determina el sistema judicial del país.I aquí és on rau l'error, per tant, hauria d'haver abandonat la presó el 2005 i ha estat sent pres quatre anys i vuit mesos addicionals. Una errada de la qual es va adonar la justícia la setmana passada.

