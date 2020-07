Contractació d'una vintena de persones per fer tasques comunitàries al Segrià

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha anunciat aquest dissabte que, gràcies a un acord amb Creu Roja, es contractaran 25 professionals per fer intervenció comunitària al Segrià. És a dir, explicació de mesures preventives en diferents idiomes, vetllar pel seu seguiment, repartiment de material higiènic i sanitari i mediació en possibles conflictes, entre d'altres tasques.D’aquesta vintena, quatre aniran a la ciutat de Lleida i se sumaran als 52 que ja actuen a al demarcació, contractats durant quatre mesos per ajuntaments, consells comarcals i organitzacions sindicals i empresarials.Tot plegat sorgeix dels plans d’ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que hi ha destinat 625.000 euros. De fet, e paquet d’ajuts del Departament al Segrià per atendre els efectes de la Covid-19 supera els 730.000 euros: 539.927 a la capital i 190.131 a la resta de la comarca. La part més important, 428.000 euros, han servit per finançar l’allotjament de fins a 300 temporers i persones en situació de sensellarisme: 350.064 euros a la Paeria -229 places- i 77.760 al Consell Comarcal del Segrià -72 places-.El Homrani també ha detallat que des de principis d’any s’han dut a terme 124 inspeccions de treball al sector agroalimentari i 34 vinculades específicament a la campanya de la fruita, que continuen amb l’expedient obert. També ha destacat que al Segrià s’han començat a fer actuacions conjuntes entre Inspecció de Treball i Salut Pública, que ha definit com “una experiència positiva que ens permet tenir una mirada global”.A més, tal com ha apuntat, des del passat dimecres l’Estat ha permès que la mateixa Inspecció "pugui sancionar per motius Covid", cosa que "ens dona més marge per continuar treballant per garantir els drets de tots els treballadors i les treballadores”, ha explicat.

