Unió de Pagesos critica que passin de ser un «sector essencial» a «culpables de la Covid-19 al Segrià»

Els fructicultors d'Unió de Pagesos de Ponent denuncien que fa tres mesos la societat els reconeixia com un sector "essencial" i "de cop i volta ens hem trobat que som els culpables de la Covid-19 al Segrià".Així ho ha assenyalat Bernat Ramon, responsable de Fruita Dolça del sindicat, qui ha defensat que estan sortint més positius perquè es fan testos "massius". Ramon ha explicat que les persones que contracten per treballar en la campanya de la recollida de fruita "són gent que repeteixen, que saben on van i a qui donem totes les mesures de seguretat". "No ens podem responsabilitzar d'aquells a qui no podem llogar", ha dit.Ha fet una crida a la societat en general perquè els ajudi a revertir la tendència i fomentar la compra de productes de proximitat. "Semblava que la campanya prometia, però estem veient que això no s'ha reflectit en el preu de venda", ha expressat.Ramon ha lamentat que el tancament del Segrià, sumat a les pedregades, està resultant en una campanya "molt dura", que també està repercutint en el nombre de temporers contractats. Dels 35.000 que preveien, se n'acabaran necessitant menys de 30.000. Als que no poden contractar perquè no tenen feina, s'hi sumen unes 400 persones que han arribat a la comarca sense documentació.

