Més de 100 positius en diversos brots a l'Hospitalet de Llobregat

L'Hospitalet de Llobregat ha registrat durant l'última setmana un augment brusc dels nous contagis. La segona ciutat més poblada de Catalunya ha passat de 30 a 107, segons ha explicat la seva alcaldessa, Núria Marín. Aquest "repunt" s'ha concentrat sobretot als barris de la Torrassa, Collblanc i la Florida, tot i que també ha precisat que hi ha algun cas a Pubilla CasesEn el cas de la Torrassa s'han disparat els casos de la Covid-19 en els últims set dies, passant de quatre a 37. Aquest augment ha estat provocat per diversos brots familiars, tres positius nous en una residència i per casos aïllats.Marín ha fet una crida a la població a "extremar les precaucions" i a seguir les mesures sanitàries d'ús de la mascareta, respectar la distància social i rentat de mans constantment.Segons fonts del Departament de Salut, però, ara per ara les cadenes estan controlades. Des del Salut, en la línia de l'alcaldessa, també demana extremar les precaucions d'higiene de mans, distància de seguretat i ús de la mascareta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor