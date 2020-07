VÍDEO L'anunci d'Estrella Damm: eliminarà les anelles de plàstic de les llaunes

A finals de juliol, Estrella Damm començarà a substituir les anelles de plàstic de les seves llaunes per unes altres de cartró 100% biodegradable. Aquest és el missatge final d’Acte III - Compromís, la nova campanya d'estiu Mediterràniament que recull el testimoni de l'any passat, amb l’objectiu de conscienciar a la societat sobre la necessitat de protegir el medi marí.El ja tradicional anunci, estrenat aquest dissabte, representa, a través d’una potent coreografia interpretada per 24 ballarins i ballarines de dansa moderna, com treballant de forma col·laborativa i amb un objectiu comú es pot protegir el medi ambient. Una crida al paper que cada un de nosaltres exercim en el nostre dia a dia a través de petits gestos que poden frenar l’emergència a la qual està exposat el litoral mediterrani i els riscos que afecten la seva biodiversitat. Perquè “defensar la teva manera de viure és una forma molt bonica de viure”, asseguren.Compromís dona continuïtat al missatge que la cervesera va llançar a través de les seves campanyes Ànima i Amants el 2019, que tenien com objectiu donar visibilitat a la problemàtica ambiental que pateix el Mediterrani i conscienciar la societat sobre la necessitat urgent de protegir-lo.Una continuïtat que també es manifesta a través de la música que acompanya aquest tercer acte, escrita novament per Joan Dausà i interpretada, en aquesta ocasió, per la cantant Magalí Sare, amb la tornada “Hi ha d’haver una altra manera de viure” que actua de fil conductor entre les tres campanyes. Com les seves antecessores, Acte III – Compromís és una idea original d’Oriol Villar, realitzada per Nacho Gayán.El 2019 la marca va posar en marxa un projecte pioner en el sector cerveser per eliminar les anelles de plàstic dels packs de llaunes de cervesa. Una iniciativa que culminarà aquest 2020 i que suposarà la reducció de més de 260 tones de plàstic a l’any, l’equivalent a quasi 89 milions d’unitats d’anelles de plàstic.El nou format d’agrupació de llaunes es realitza a través del sistema LatCub, que permet unir les llaunes amb un embalatge de cartró 100% biodegradable, fabricat amb fibres naturals procedents d’arbres gestionats de manera sostenible i responsable, que compten amb la certificació FSC.L’any passat es van iniciar les proves d’aquest nou sistema en tres cadenes de supermercats. Després de l’èxit de la iniciativa, a principis d’aquest any, la marca va ampliar el número d’establiments on es podien trobar les anelles de cartró. No obstant, la crisi sanitària derivada de la Covid-19 va paralitzar-ne el procés, que ara la marca reactivarà, i que acabarà a finals d’any, havent substituït el 100% de les anelles de plàstic de les llaunes.A més, en el seu compromís amb el medi ambient i amb l’objectiu de seguir reduint l’ús de plàstics, Estrella Damm està treballant per substituir per cartró els plàstics decorats que envolten les llaunes, i es compromet a eliminar-los al 2021.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor