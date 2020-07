L'hospital de Lleida, en alerta: «La setmana que ve serà crítica, un punt d'inflexió»

Ara fa tot just una setmana que es va perimetrar la comarca del Segrià per l'augment de casos de coronavirus. El responsable de la planta Covid-19 de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, José Luis Morales-Rull, ha advertit que "la setmana que ve serà crítica i un punt d’inflexió", ja que, com ha recordat, els efectes de les mesures contra el virus es veuen dues setmanes després.Així s'ha expressat als micròfons de El Suplement de Catalunya Ràdio i ha dubtat que hi hagi una baixada de pacients i espera que s'estabilitzi per no comprometre la pressió de l'hospital. En aquest sentit, ha detallat que ara per ara "no estem saturats, però sí compromesos". Morales-Rull ha precisat que tenen 58 persones amb la Covid-19, de les quals set estan greus "però amb bona evolució les primeres hores" i 11 a l'UCI.Ha manifestat "preocupació" davant un possible augment de casos comunitaris, ja que des de principis de setmana ha canviat el perfil dels ingressos i "no estava tan associat a una sector" i ha destacat una crescuda de gent jove.Per això, ha demanat "regular" els contactes aquests dies, "no és una necessitat anar al bar" ha reblat. Ha admès que "potser baixa el nivell de socialització, sense anul·lar-la". "Calcular les nostres necessitats allò que no sigui imprescindible potser no fer-ho, perquè és un bé per a tothom", ha reflexionat el responsable de l'hospital lleidatà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor