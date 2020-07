Mor el conductor d'autobús que va ser agredit per passatgers que no volien dur mascareta

Un conductor d'autobús de la ciutat de Baiona, al País Basc francès, ha mort després de rebre una pallissa per part d'un grup de persones a les quals no va deixar pujar a bord perquè no portaven mascaretes, d'ús obligatori al transport públic.El dilluns passat va entrar en mort cerebral, i segons informa la seva família, aquest divendres van decidir, amb els metges, "deixar-lo marxar".Cinc persones van ser detingudes hores després de l'agressió. El grup va intentar entrar a l'autobús sense bitllet ni mascareta. El conductor els hi va negar l'accés, i aquests van respondre a cops de puny, provocant-li una lesió molt greu al cap.

