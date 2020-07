Unes 1.500 persones es manifesten a Montcada contra el tancament de Nissan

Gairebé 1.500 persones s'han manifestat aquest divendres al vespre davant la fàbrica de Nissan a Montcada i Reixac per fer una crida a la "sensibilització" de la ciutadania contra el tancament de les fàbriques que l'automobilística té a Catalunya.Els manifestants havien sortit prèviament en marxa lenta amb dues columnes des de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) i Mollet del Vallès, les quals han anat sumant adeptes al seu pas per Ripollet, Montcada, Santa Perpètua de Mogoda i la Llagosta.Treballadors, familiars i veïns de la zona han reivindicat la continuïtat de la firma nipona i han advertit que mantindran viva la mobilització fins que la direcció faci marxa enrere. "No ens mereixem el tancament", afirmaven alguns manifestants.

