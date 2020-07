La maniobra de Puigdemont per controlar JxCat situa la negociació amb el PDECat al límit de la ruptura

Existeixen dos documents signats per emmarcar les negociacions: un de cinc punts rubricat per Sànchez i Bonvehí; en el segon també hi apareix el nom de Puigdemont

Dirigents del PDECat esperen un pronunciament de Mas en els propers dies que serveixi per reforçar-los després del cop que ha suposat perdre JxCat

La negociació entre Carles Puigdemont i el PDECat ha patit tres sotracs en dues setmanes. Primer, el rebuig de la direcció a la proposta dels presos -Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn- i Lluís Puig per reordenar Junts per Catalunya (JxCat) . Després, l'anunci de l'expresident d'engegar un nou partit sense esperar a resoldre l'encaix amb el president del PDECat, David Bonvehí. Però l'episodi més tens va arribar ahir, amb la culminació d'una maniobra al registre de partits per la qual Puigdemont passa a controlar la formació anomenada Junts per Catalunya, inscrita el 2018 a instàncies del PDECat. Un moviment que ha deixat al límit de la ruptura la negociació entre el líder a l'exili i el partit, on també s'acusa de deslleialtat Jordi Sànchez.Per què? Segons fonts coneixedores de les converses de l'última setmana, el líder de la Crida Nacional per la República -camí de la dissolució dins del nou partit de Puigdemont- va ser l'encarregat de comunicar a Bonvehí la decisió de fer canvis al registre de partits per assumir les regnes de JxCat. Ara figura com a president Carles Valls, alcalde de Balenyà, que ha desplaçat Laia Canet, empleada del PDECat que el 2018 va posar en marxa la formació -fins ara, purament instrumental- per tal que no fos registrada per algú altre. L'entorn de Bonvehí continua afirmant que la marca JxCat -en tant que coalició signada entre el PDECat i CDC per anar a les eleccions que hi ha hagut des del 2017, tant a Catalunya com a l'Estat- els pertany, i estudien accions legals.Aquest és un dels punts -el tercer, concretament- del comunicat que va signar ahir a la tarda el president del partit hereu de Convergència, molt molest per la situació. Fins al punt que va posar en dubte el "comportament ètic" de Puigdemont i Sànchez . "S'ha trencat amb la paraula donada i els acords signats. Prescindint, així, de tots els principis de bona fe i confiança que han de regir el comportament ètic i polític", destacava el text. Els dirigents del PDECat sostenen que l'altra part ha actuat amb "deslleialtat", fins i tot amb ganes de voler "humiliar" el partit perquè cedís davant les pressions.El moviment al registre de partits, en tot cas, ha fet mal al PDECat, perquè no se l'esperava i li fa perdre el control sobre una marca, JxCat, que sospesava fer servir en cas d'unes eleccions si la situació acabava amb trencadissa. Segons diverses fonts consultades per, existeixen dos documents signats que "avalen" l'acusació que fa Bonvehí a l'altra part d'haver incomplerts els acords que emmarcaven la negociació. El primer el van signar ell mateix i Sànchez, i consta de cinc punts, entre els quals no fer servir la marca JxCat en cas que les converses no fructifiquessin i es van posar les bases d'una direcció "paritària" entre el partit i els independents.El segon document, segons les mateixes fonts, té tres signatures: la del president del PDECat, la del líder de la Crida i també la de Puigdemont. L'incompliment per part d'aquests dos últims, segons la formació hereva de CDC, és "flagrant" al llarg de les últimes setmanes. El cap de setmana passat hi va haver un contacte telemàtic entre l'expresident i Bonvehí -ja van parlar per telèfon fa dues setmanes , just després que la direcció tombés la proposta d'encaix dels presos-, però no hi ha hagut avenços. Amb els empresonats continua havent-hi canals oberts, tampoc sense resultats.La situació, per tant, arriba a un punt crític quan queden només dues setmanes per la fundació del nou partit a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat . Temps suficient, això sí, perquè es moguin encara unes quantes peces. En els últims dies, però, s'ha incrementat la pressió sobre l'expresident Artur Mas -que va liderar el PDECat fins el 2018 i es manté en silenci des que ha arrencat la fase clau de les converses- per tal que es pronunciï sobre la situació. "Comptem amb un cop d'efecte per part seva", sosté un dirigent del partit. Fins i tot existeix la possibilitat que aquest pronunciament arribi aquest mateix cap de setmana, que serà intens en moviments entre bambolines.Dilluns, per exemple, està damunt la taula una reunió de la direcció del PDECat per avaluar els propers passos. Hi proliferen veus que defensen no prosseguir amb les converses -la figura de Sànchez genera controvèrsia de portes endins, especialment després d'haver estat l'encarregat de comunicar a Bonvehí la maniobra al registre de partit- després dels últims episodis, i són les mateixes que defensen la possibilitat d'anar en solitari a les eleccions, ja sigui amb Àngels Chacón o Marc Castells com a candidats a la Generalitat. També hi ha veus que defensen un acostament "lògic" al Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), liderat per Marta Pascal, que va ser ahir amb Bonvehí al míting final de campanya del PNB. Tot i això, també existeix preocupació.Per què? Perquè el lideratge de Puigdemont és fort entre la militància i els quadres, i es dona per fet que en cas de trencadissa la davallada d'afiliats seria notable. En comarques com Osona, per exemple, podria ser rellevant. Més de 130 alcaldes van signar un manifest a favor de la direcció del PDECat , però en un context de trencadissa real i irreversible els jocs d'aliances es poden trastocar. El consell nacional previst pels dies 25 o 26 de juliol poden ser la constatació real dels moviments de peces. Per ara, la negociació que es va posar en marxa fa una setmana està al límit de la ruptura i només un gir en els esdeveniments -inclòs el pronunciament de Mas- podria fer-la capgirar.

