Com s'ho fan els lladres per robar en domicilis?

Els robatoris a domicilis són més habituals durant l'hivern quan el dia és més fosc i els lladres tenen més estona per poder planificar i executar l'entrada a pisos i cases. No obstant això, és a l'estiu quan marxem més temps de casa i és quan no cal abaixar la guàrdia si volem evitar que ens entrin a robar. Però quins són els mecanismes que fan servir habitualment els lladres per entrar als domicilis?En una entrevista amb el sotsinspector de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat, Manel Rodríguez, recorda que hi ha diversos mètodes que s'utilitzen i cal estar alerta per detectar-los. L'agent diferència entre pisos i cases, ja que en aquestes segones, són més variades les possibilitats per accedir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor