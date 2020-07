Barcelona replanteja el clavegueram per evitar inundacions i contaminació a les platges

L'Ajuntament de Barcelona replanteja el sistema de clavegueram i drenatge per adaptar aquesta infraestructura als efectes del canvi climàtic: l’augment de la temperatura, la menor disponibilitat d’aigua, l’increment de les inundacions i el retrocés de les platges. Ho fa a través del Pla Director Integral de Sanejament de Barcelona (PDISBA), que té en compte els canvis que pot produir l'escalfament global a la ciutat. S'ha dissenyat a 80 anys vista amb un pressupost de 1.400 milions d'euros.Per exemple, té en compte el canvi de model i freqüència de les precipitacions, integra models hidrològics, models d’inundació i marítims i inclou accions d’adaptació i mitigació al canvi climàtic. També integra solucions de sistemes urbans de drenatge sostenible, que són alternatius als sistemes tradicionals i fomenta la protecció de l’ecosistema marí i fluvial.El pla s’ha elaborat partint d’una diagnosi acurada de la situació actual i de diferents escenaris futurs, des de pluges normals a la ciutat fins a fenòmens extraordinaris amb més de 500 anys de període de retorn.Pel que fa a les precipitacions, els models predictius de pluja constaten un increment de la freqüència dels fenòmens torrencials, en concret un augment del 17% de la intensitat de la pluja en episodis amb període de retorn de 10 anys, és a dir, fenòmens de pluja que es produeixen a Barcelona un cop cada 10 anys.L'objectiu assolir una reducció de com a mínim el 50% els riscos derivats d’inundacions per pluges extremades que tinguin un període de retorn igual o inferior a 500 anys. També es preveu assolir una reducció del 60% de la càrrega contaminant a causa dels abocaments per sobreeiximent del clavegueram en episodis de precipitacions, especialment al riu Besòs, al Port i a les rieres de Collserola. Pel que fa a les platges de la ciutat es projecta un estàndard de qualitat excel·lent de les aigües de bany de les platges com a mínim durant el 98% de la temporada de bany.Les principals accions del pla seran la construcció de 200 quilòmetres de xarxa local, el reforç del sistema de captació per embornals i la construcció de 38 nous quilòmetres de xarxa primària de gran capacitat. El pressupost global del pla, que inclou també les actuacions de conservació, és de 1.400 milions d’euros, amb un ritme d'inversió de 175 milions cada deu anys.Les primeres actuacions seran de desdoblament del gran interceptor de l’avinguda Diagonal, entre els carrers de Girona i el passeig de Sant Joan, amb l’objectiu de protegir la part baixa de Gràcia i els entorns dels carrers Girona i Bailèn. També, executar la tercera fase de l’eix drenant de l’avinguda del Paral·lel i el carrer de Vila i Vilà i el dipòsit soterrat de regulació d’aigües pluvials de l’avinguda de Prim, que permetrà una millor protecció dels entorns de la Sagrera i els barri del Besòs i el Maresme.Per tant, aquestes tres actuacions per als pròxims 6 anys, amb un pressupost aproximat de 84 milions d’euros, representen ja el 96% de les inversions previstes pel PDISBA pels pròxims 10 anys.

