Bonvehí posa en dubte el «comportament ètic» de Puigdemont pel canvi al registre de JxCat

Comunicat del president del PDECat, David Bonvehí, després que Carles Puigdemont hagi agafat les regles de les sigles de Junts per Catalunya (JxCat) a través del control del partit que porta aquest nom, que ara passa a estar presidit per Carles Valls, alcalde de Balenyà i afí al seu projecte. Bonvehí "lamenta" el comportament dels negociadors pel futur de l'espai -que, a banda de Puigdemont, també han inclòs la presència de Jordi Sànchez- i apunten que s'han "trencat amb la paraula donada" i els "acords signats". "Prescindint, així, de tots els principis de bona fe i confiança que han de regir el comportament ètic i polític", assenyala el president del PDECat.Són només cinc punts, però traspuen el moment tens que es viu entre el partit, el líder a l'exili i també Sànchez, que és qui va assumir durant bona part de les setmanes la negociació per l'encaix de JxCat. Un dels retrets, precisament, va dirigit cap a ell: "Es van signar acords amb Sànchez, pels quals qualsevol canvi a JxCat havia de ser acordat i avalat també pel PDECat, circumstància que no s'ha produït". Bonvehí i el líder de la Crida van pactar una sèrie de punts la primavera de l'any passat que, a judici del partit, no s'han complert, i aquest és un dels problemes en les converses."Ens reiterem que JxCat no pot ser entès sense el PDECat, tal i com consta en tots els acords establerts a dia d'avui", insisteix el comunicat de Bonvehí, a qui l'entorn de Puigdemont va comunicar la maniobra al registre de partits aquest dimarts, de la qual va informar el diari Ara . El canvi en el registre de partits s'ha fet avui a través d'un advocat i s'ha situat al capdavant del partit l'alcalde de Balenyà, desplaçant d'aquesta manera Laia Canet, que figurava com a presidenta. Canet era consellera municipal del PDECat a l'Eixample, empleada del partit i va ser a qui la formació va encarregar la constitució de JxCat per evitar, el 2018, que es registrés un partit amb aquest nom.El comunicat de Bonvehí -que avui ha assistit al míting final del PNB de la campanya de les eleccions basques de diumenge-, dur en el to i en les formes, anticipa un present complicat per a la negociació oberta amb Puigdemont, els presos i Sànchez. Les converses han continuat al llarg d'aquesta setmana, però no es troba el desllorigador -el PDECat intenta evitar la dissolució en el nou projecte de l'expresident- i l'assumpte de la marca ha remogut les aigües fins al punt que tot està a punt de trencar-se.Hi ha temps, això sí, fins a l'assemblea fundacional del partit de Puigdemont, que se celebrarà el 25 de juliol a la Farga de l'Hospitalet. Sànchez hi està cridat a tenir un paper preeminent -se'l situa com a secretari general- al capdavant d'una direcció l'estructura de la qual hauria de decidir -així ho recalquen els impulsors- a través de la votació dels associats. Queden dues setmanes i, per ara, la situació es decanta més cap a la ruptura que no pas a un acord in extremis per salvar la situació.

Comunicat del PDECat sobre el canvi de registre de partits by edicio naciodigital on Scribd

