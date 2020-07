Amposta acollirà el concurs de trap en català per a adolescents

Eufònic 2020 acollirà el TrapKids, el concurs de trap en català per a adolescents conduït per Guillamino Foto: Cedida

Eufònic, el festival d’Arts Sonores, Visuals i Digital-Performatives de les Terres de l’Ebre farà aquest 2020 un nou acostament al públic adolescent. Ho farà amb la complicitat del músic Pau Gillamet, Guillamino, qui coordina TrapKids, el primer concurs de trap en català adreçat a adolescents d’entre 15 i 20 anys. Així Eufònic i les Terres de l’Ebre seran la primera parada d’aquest concurs que se celebrarà de manera descentralitzada a altres punts del país.Aquest matí, Guillamino, acompanyat pel jove influencer David Its Me, amb qui presenta el programa iCatKids d’iCatFM, ha donat a conèixer TrapKids a un grup de joves adolescents de les Terres de l’Ebre que practiquen aquest estil de música i que per tant en són potencials participants. Ho ha fet en una trobada informal al parc dels Xiribecs d’Amposta.Un dels objectius d’aquest concurs, que compta també amb el suport de l'Agència Catalana de la Joventut, és potenciar l’ús del català en el trap, un àmbit on el castellà o l’anglès són les llengües més habituals. “Pots ser més original i tenir més èxit cantant trap en català perquè hi ha menys gent que ho fa, encara que aparentment tinguis menys públic potencial”, ha argumentat Guillamino.La final del concurs TrapKids, amb públic i en directe tindrà lloc el dissabte 29 d’agost a Amposta en el marc d’Eufònic 2020 i a banda de Guillamino i David Its Me participaran altres coneguts músics i cantants de trap en català, com el segell Delirics, casa dels 31 Fam. Prèviament els concursants hauran d’haver enviat els seus temes a l’Instagram del concurs per superar una primera selecció.

