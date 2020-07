Lleida, capital de la mascareta

Un mosso i un urbà conversant al carrer Cavallers de Lleida. Foto: Àlvar Llobet

Aquesta setmana s'ha vist un augment de les mascaretes, també en immigrants. Ni policia local ni mossos han posat encara multes per no portar-les

Un agent prenent les dades a un captaire, a Lleida Foto: Àlvar Llobet

La consciència ciutadana en la lluita contra el virus ha augmentat en quatre mesos, i més en la darrera setmana de confinament

La patrulla de mossos i urbana pel centre històric de Lleida. Foto: Àlvar Llobet

Lleida torna a tenir por del virus. Els psicòlegs asseguren que aquesta sensació és bona contra la Covid-19 perquè reforça les mesures de seguretat, i a la ciutat s'estan prenent. Els rebrots que han obligat a confinar tot el Segrià i l'obligatorietat de portar la mascareta per tot arreu encara que es pugui mantenir la distància de seguretat han estat suficients per què els lleidatans vagin pels carrers amb una cautela que semblava haver-se oblidat amb la represa estiuenca després de tres mesos de confinament estricte. Augmenten els contagis i els ingressos als hospitals, i passejant pels carrers es veu com ha disminuït l'afluència a les terrasses i l'alegria dels vincles socials. Les mirades amb mascaretes tornen a ser semifurtives a la capital de Ponent, com si cadascú assumís una petita part de culpa en aquesta situació que ha posat el territori a les portades dels diaris i a les tendències de les xarxes socials com poques vegades es recorda.La ciutat llunyana de Màrius Torres s'ha fet més propera que mai, però, com gairebé sempre, per una dissort. Aquest cop ha estat el coronavirus i les seves poques ganes de treva que amenaça en un nou tancament a casa que molts intueixen encara més dur, sobretot si s'atèn el refranyer i la seva peculiar manera de definir l'any lleidatà; "Nou mesos d'hivern i tres d'infern". La segona onada no es preveia fins la tardor, però els ciutadans temen que els tanquin a casa a ple estiu amb els termòmetres enfilats. La mascareta forma part del paisatge quotidià de la ciutat. Tothom la porta i, qui no ho fa, és reclamat per la Guàrdia Urbana o els Mossos d'Esquadra, companys de patrulles per la ciutat des de l'inici del (nou) confinament, el passat dissabte ha acompanyat cinc agents en el control de diversos carrers del centre històric, l'indret on s'ajunten molts dels migrants que no han trobat una feina al camp. "Aquesta setmana s'ha vist un augment de les mascaretes, també en immigrants", apunta un policia, que recorda que encara no s'ha posat cap multa a ningú per no portar-la. La sanció, de 100 euros , arriba si hi ha una voluntat reiterada per no dur-la posada: "Si una persona no la porta i no la pot adquirir, li donem nosaltres", explica el caporal de la Guàrdia Urbana.Els policies pentinen els carrers i alerten i aconsellen els vianants. Ho fan de tal manera que la recomanació no es percebi com un atac. La complexitat social d'una zona com el casc antic de Lleida, amb immigrants i gitanos en molts dels carrers, obliga els policies a posar-se en el paper de psicòleg per amorosir el missatge i possibilitar que l'advertència tingui èxit; mascareta i distància de seguretat. Són les dues consignes que tothom ha de seguir, des del temporer sense feina que juga a cartes fins al captaire amb problemes amb les drogues o l'adolescent que es llança amb el patinet carrer Cavallers avall. Les alertes son sempre obeïdes.A Lleida es fa la volta al dia en 80 mons, i alguns d'ells amaguen drames humans. "L'efecte crida per als temporers ha estat més gran que mai, aquest any. N'hi ha molts que no poden treballar", destaca un dels agents. Els temporers passen les hores en diverses places matant el temps com poden. Converses, jocs o algun petit negoci son les activitats més habituals en aquest col·lectiu, que incomoda algun veí però que provoca actes delictius. "La situació s'està vivint amb tranquil·litat i fins i tot els delictes han baixat en comparació amb l'any passat", explica un dels urbans.La consciència ciutadana en la lluita contra el virus ha augmentat en quatre mesos, i més en la darrera setmana de confinament. "De trucades en rebem moltes de gent que ens avisa d'incompliment en l'ús de les mascaretes, però són denúncies que després no es corresponen a la realitat perquè de mascaretes se'n veuen moltes i la majoria de gent actua bé", comenten els agents.Les dades epidemiològiques d'aquest cap de setmana són clau. Segons apunten experts com Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, en aquests propers dies es veurà si les mesures adoptades -el confinament perimetral i la mascareta, principalment- es tradueixen en una estabilització dels nous contagis, que ara com ara continuen augmentant.

