Denunciat un caçador per matar el cavall d'un veí d'un tret al coll al Pallars Jussà

Els Agents Rurals han denunciat un caçador a Sarroca de Bellera per haver matat d’un tret al coll el cavall d’un veí del municipi. Segons es desprèn de l’acta de la denúncia, a la qual ha tingut accés, el denunciat va declarar haver confós el cavall amb un cabirol que s’havia amagat en uns arbustos propers. El caçador, a qui se li ha decomissat l’arma, s’exposa ara a una multa de fins a 601 euros.Els fets van tenir lloc el passat dimecres al poble de Les Esglésies. A les 9:14h del matí i després de matar el cavall, el caçador va avisar els propietaris de l'animal, a qui els va comunicar que hi havia hagut un “accident” amb un dels seus cavalls. Després de qualificar d’”incoherent” la versió del caçador, els propietaris del cavall mort van interposar una denúncia als Agents Rurals.Incoherent, segons el denunciant, perquè el punt on suposadament s'amagava el cabirol estava en un pla inferior -uns dos metres- del petit prat on es trobava el cavall, i la trajectòria de la bala no concordava amb l'explicació donada pel caçador. A més, segons el mateix veí de Les Esglésies, la densa vegetació existent entre la feixa superior i el punt on presumptament es trobava el cabirol no donava al caçador una visibilitat suficientment bona com per efectuar un tret “amb la seguretat necessària”.En declaracions a aquest diari, el veí de Les Esglésies ha relatat que sent “ràbia i frustració personal”, i ha qualificat l’accident de “negligència”. Afegeix que “no es pot permetre” que un caçador dispari “a tot allò que es mou”. El propietari del cavall va més enllà i creu que la caça hauria d’estar més controlada. Sense un registre que controli els caçadors i la pròpia activitat, alerta, “algun dia, al lloc del meu cavall hi pot haver qualsevol persona que passegi per la muntanya”, ha reblat.Els Agents Rurals han explicat que el reglament d’armes no permet l’equivocació, motiu pel qual el caçador, d’origen andalús, hauria comès una infracció greu. Tot i que l’assegurança es farà càrrec dels danys, al denunciat se li ha decomissat l’arma i s’exposa a sancions que van fins els 601 euros per haver causat danys a bens o persones.

