Què cal fer per evitar que ens entrin a robar a casa? Consells per posar-hi solució

La prevenció és clau per evitar que ens entrin a robar a casa. En alguns casos els descuits es paguen cars, ja que els lladres no perden pistonada i aprofiten per entrar quan no hi som. A l'estiu, els Mossos d'Esquadra intensifiquen la campanya de consells per evitar robatoris com el de no posar informació a les xarxes socials sobre si marxem de vacances. Què podem fer per evitar que ens entrin a robar?En una entrevista amb el sotsinspector de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat, Manel Rodríguez, explica que una pràctica per detectar els punts febles del nostre domicili és "fer-se un autoexamen de seguretat" i pensar com si nosaltres mateixos fóssim lladres.

