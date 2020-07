Repunt de contagis a l'Estat: 333 nous casos positius de coronavirus

El Ministeri de Sanitat ha registrat 852 nous positius per covid-19 a Espanya, segons l'informe d'aquest divendres. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 253.908 casos confirmats per proves diagnòstiques. Dels diagnòstics, 333 van ser el dia previ, gairebé 100 més que l'anterior.El territori amb més diagnòstics és Catalunya amb 81 -amb el brot de Lleida- seguida de l'Aragó, amb 68, i d'Andalusia amb 32. Madrid en va diagnosticar 30. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.403 el total de morts per coronavirus a Espanya, dos més que dijous.Segons l'informe d'avui, hi ha hagut 10 defuncions en els últims set dies, cinc de les quals a Castella i Lleó, dos a Madrid i cap a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut 156 hospitalitzacions i 8 ingressos en UCI.